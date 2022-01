Les renforts policiers promis à Sens doivent arriver au plus vite exige le syndicat Alliance

Des violences urbaines à Sens dans la nuit de samedi à dimanche. Vers 4 heures du matin, une quinzaine de jeunes cagoulés ont plongé le quartier des Chaillots dans le noir en coupant l'électricité. Plusieurs poubelles ont été brulées et la pharmacie des Chaillots vandalisée. Deux vitres ont été brisées. Des gendarmes de Joigny ont du venir en renfort.

Le syndicat de police Alliance exige que la promesse de renforts d'effectifs faite en octobre par Gérald Darmanin soit tenue.

Selon Eric Henry, délégué du syndicat Alliance en Bourgogne Franche Comté, depuis le début de l'année nous en sommes à quatre épisodes circonstanciés de violences urbaines. Nous avons alerté les autorités et tiré la sonnette d'alarme pour dire que la tension était palpable au sein de la circonscription de Sens. Il faut absolument renforcer les effectifs du commissariat de Sens de façon pérenne pour juguler cette délinquance. Les collègues souffrent et on les met en danger car ils s'exposent. Et on met aussi en danger la population de ce quartier qui subit elle aussi ces violences car il n'y a pas assez de policiers pour mailler l'ensemble de ce territoire. le Ministre de l'Intérieur est venu le 22 octobre 2021 à Sens et le syndicat Alliance l'a interpelé sur la situation et ces voyous qui pourrissent la vie des gens au quotidien. Nous en avons marre , il faut absolument que la peur change de camp. Gérald Darmanin nous a promis le recrutement de huit policiers supplémentaires et à ce jour nous n'avons toujours rien.

Il faut que la peur change de camp- Eric Henry, délégué du syndicat Alliance en Bourgogne Franche Comté.

Le préfet de l’Yonne condamne fermement les faits de violences urbaines

Le préfet de l'Yonne explique dans un communiqué "qu'à la demande de Gérald DARMANIN, ministre de l’Intérieur, la Compagnie Républicaine de Sécurité de Bièvres (CRS 8) a été déployée à Sens dès dimanche soir. Elle appuiera les effectifs locaux déjà engagés à la sécurisation du quartier. Les investigations judiciaires se poursuivent sous l’autorité du procureur de la République de Sens pour établir les responsabilités des auteurs des violences commises".

. "Mes demandes de renforts des effectifs de police du commissariat vont continuer!" écrivait dès dimanche soir, la maire LR de Sens , Marie-Louise Fort sur sa page Facebook.

Michèle Crouzet, députée Modem, estime dans un communiqué, que "ces individus violents et minoritaires perturbent la tranquillité des familles qui vivent dans ce quartier et qui mérite la paix. Ces casseurs ne réfléchissent pas qu’en vandalisant la pharmacie ils entament la volonté de ceux qui se mettent à leur service. L’ordre doit régner dans tous les quartiers sans exception". La députée conclue en saluant le travail actif de nos policiers et gendarmes.