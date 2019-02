Les Républicains de Côte-d'Or portent plainte, leur permanence à Dijon a été vandalisée

Des vitres brisées par des jets de pavés, des inscriptions anarchistes et opposées à la loi anti casseur, les locaux de la permanence Les Républicains à Dijon (Boulevard de la Marne) ont été dégradés cette nuit . Les Républicains condamnent ce geste, et portent plainte.

Dijon, France

Dans un communique de presse paru ce vendredi 22 février, le président des Républicains de Côte-d'Or, réagit :

"Dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 février, la permanence Les Républicains 21 à Dijon (située boulevard de la Marne) a fait l’objet d’importantes dégradations : des jets de pavés ont brisé les vitrines du local, et la façade a été taguée par des inscriptions anarchistes dont on sait que Dijon est un foyer actif depuis de longues années.

François-Xavier DUGOURD, Président de la Fédération des Républicains de Côte-d’Or ainsi que l’ensemble du bureau politique condamnent fermement ces actes inqualifiables qui n’ont pas leur place dans une démocratie et constituent une atteinte manifeste à la République dans le climat dégradé que la France connait depuis de nombreuses semaines.

Une plainte a été immédiatement déposée : nous formons le vœu que les auteurs soient appréhendés et présentés le plus rapidement possible à la justice pour répondre de leurs actes."

