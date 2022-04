Les rescapés de l'incendie à Montpellier toujours hébergés au gymnase Jean-Bouin

Dans le quartier des Hauts de Massane à Montpellier, on voit encore les traces de l'incendie qui a défiguré un immeuble samedi. Les flammes ont touché 10 étages, dont cinq ont été complètement ravagés. Pas de blessé, mais une centaine de personnes évacuées, dont une quarantaine accueillies en urgence au gymnase Jean-Bouin. Quatre jours après, il reste une vingtaine d'habitants en attente de relogement. Le gymnase les hébergera tant qu'ils n'auront pas d'autres solutions.

On voit encore les traces de l'incendie qui a défiguré l'immeuble © Radio France - Nicolas Joly

Mibarek garde le moral et essaie de remonter celui des autres rescapés Copier

Des rescapés à bout de souffle

Certains sont épuisés, comme Abdelatif. Il habite au deuxième étage avec sa femme et leurs deux filles, ils ont tout perdu. "J'ai tout laissé, je n'ai même pas pris mes papiers ni rien. J'ai dit à ma femme et mes filles "sortez, il y a le feu, sortez, vous allez mourir !", on est sorti, on a tout abandonné, tout a brûlé", se remémore-t-il.

Souad dort avec ses parents et ses deux enfants dans trois lits sur quelques mètres carrés © Radio France - Nicolas Joly

Difficile de récupérer dans ce gymnase bruyant. Les tentures où les rescapés passent la nuit ne sont pas très grandes. Souad dort avec ses parents et ses deux enfants dans trois lits de camp sur quelques mètres carrés. "Mes parents mettent des couvertures par terre, alors que mon père a une sciatique et ma mère aussi", déplore-t-elle. "Je n'ai pas le droit de regarder dans les autres tentes, mais c'est pire, il y a parfois des familles de sept ou huit personnes".

Nora habite le quartier et vient chaque jour amener des vêtements et de la nourriture Copier

La mairie recense pour le moment les besoins des familles, et assure faire son possible. "Nous serons rejoints très bientôt par nos partenaires de l'État et nos mandataires de cette collectivité pour finaliser" les démarches, explique Véronique Brunet, adjointe au maire déléguée au quartier Mosson. "Ça va prendre un petit peu de temps, donc on agit au jour le jour et on fait l'état des besoins pour trouver les meilleures possibilités d'accompagnement." En attendant, la solidarité s'organise et les habitants du quartier continuent d'apporter des sacs de vêtements et des vivres.