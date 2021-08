Les restaurateurs de Dordogne se préparent à l'application du pass sanitaire

Dès ce lundi 9 août, la présentation du pass sanitaire sera obligatoire pour pénétrer dans les restaurants et les bars. Dans l'agglomération de Périgueux, on s'affaire pour que tout soit prêt.

Le pass sanitaire entre en vigueur dès ce lundi 9 août dans les restaurants et les bars. Le conseil constitutionnel vient de valider le texte de loi. Il faudra donc désormais présenter son QR Code et la preuve de sa vaccination complète contre le Covid ou un test négatif de moins de 48H. Les restaurateurs de l'agglomération de Périgueux se préparent.

Une appli pour scanner les pass

Au restaurant Au Bureau à Boulazac, la tablette tactile à l'entrée est fin prête pour scanner les QR Code comme l'explique Jean-François Cros, le gérant : "Nous avons enregistrer l'application Tous AntiCovid Verif sur notre tablette ce qui nous permet de vérifier les QR Code des pass sanitaires. Ce sera normal en terme d'accueil. Nous avons l'habitude car nous nous chargeons déjà du cahier de rappel. Cela ne prendra pas plus de temps que ce que ça prend actuellement". Lui n'a pas eu besoin d'embaucher pour gérer la validation des pass, ses employés vont s'en charger.

Ce n'est pas le cas de Frédéric Besnard pour deux de ses établissements. Les enseignes se font face dans le centre de Périgueux :"Nous avons demandé à pouvoir installer une tente entre Chez Fred et les Coupoles, rue de la Clarté, entre les deux établissements. Ce serait une création de poste avec quelqu'un qui contrôle les pass pour les deux établissements".

La crainte des réfractaires

Une des inquiétudes de Frédéric Besnard, ce sont les réfractaires au pass sanitaire : "Les gens qui ne vont pas vouloir nous les présenter, donc on va essayer de la canaliser le plus calmement possible". Ces comportements, Jean-François s'y attend "on en parle entre nous mais est-ce que c'est notre faute. On applique la loi c'est tout. Qu'ils s'adressent à leurs élus. On applique déjà les lois sur la cigarette ou l'alcool des mineurs, c'est la même chose".

Le gouvernement a promis une semaine de rodage à tous les restaurateurs.