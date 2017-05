INFO FRANCE BLEU - Les restes humains retrouvés en forêt de Bord sont bien ceux de l'irlandais Seamus Ruddy

INFO FRANCE BLEU. La soeur du disparu a confirmé à France Bleu que les ossements retrouvés samedi 6 mai dans la forêt de Bord, près de Pont-de-l'Arche (Eure) sont ceux de son frère, le militant républicain irlandais Seamus Ruddy, disparu il y a 32 ans.

Il a disparu en 1985. On le savait mort et enterré quelque part en forêt de Bord. Le mystère est donc résolu. La soeur du disparu, Anne Morgan, se dit à la fois "soulagée", "heureuse" et "triste".

Elle a reçu jeudi après-midi la confirmation que les ossements retrouvés samedi étaient bien ceux de Seamus.

La victime, Seamus Ruddy, était l'un des 16 tués de l'Irlande du Nord, ces militants qui ont disparu pendant le conflit. Il est cependant le seul à avoir été assassiné en dehors du territoire irlandais.