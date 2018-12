Les Restos du Cœur à nouveau cambriolés à Perpignan

Perpignan, France

Mauvaise surprise samedi matin pour les bénévoles des Restos du Cœur de Perpignan. A leur arrivée au siège de l’association rue Monticelli dans le quartier du Haut-Vernet, il découvrent que le grillage a été cisaillé et qu'un des camions-frigo a été endommagé. Une vitre est brisée et le capot du véhicule a disparu. "C'est un camion tout neuf, se désole Régine Tixador, l'une des bénévoles historique des Restos dans les Pyrénées-Orientales. Il nous avait été attribué parce qu’on est de bon élèves et qu'on avait fait des progrès sur le volume des denrées récoltées. Là c'est vraiment une grosse tuile ! On a vraiment besoin de ce camion pour distribuer les produits frais."

"Ça commence à bien faire !"

"Ça a vraiment mis un coup au moral a toute l'équipe, surtout en cette période de Noël" poursuit Régine Tixador. "Les réservoirs des véhicules sont régulièrement siphonnés, l'an dernier le bureau de la comptabilité a été vandalisé donc maintenant ça commence à bien faire ! Quand on en arrive à cambrioler les Restos du Cœur, franchement c'est lamentable !"

L'association a porté plainte et lance maintenant un appel à l'aide. "Si des entreprises ont un camion-frigo à nous prêter pour quelques semaines ça nous arrangerait bien..."