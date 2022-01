Les Restos du cœur cambriolés à Chalezeule, près de Besançon

Le local des Restos du Cœur à Chalezeule, près de Besançon, a été victime d'un vol par effraction ce samedi 8 janvier 2022. Vers 22h, trois individus ont fracturé la porte et dérobé "deux caisses de nourriture, des produits d’entretien et des objets de coiffure". Mais l'alarme s'est déclenchée et les gendarmes se sont rapidement rendus sur les lieux.

Pris en flagrant délit de vol

Les trois hommes, trois Bisontins âgés de 26 à 30 ans, ont été interpellés en flagrant délit et placés en garde à vue. Ressortis libres, ils sont convoqués devant le tribunal de Besançon, le 7 avril 2022.