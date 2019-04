Les Restos du Cœur cambriolés à La Réole, le véhicule de l'association incendié

Dans la nuit de dimanche à lundi, la réserve de denrées a été pillée, la porte fracturée et le véhicule des Restos du Cœur de La Réole incendié. Victime de cambriolages par le passé, l'association n'en avait plus connu depuis 2014. "C'est lamentable", a réagi la présidente.

Pour la présidente de l'association des Restos du Cœur de La Réole, le vol était bien organisé. Dans la nuit de dimanche 28 avril à lundi 29 avril, les locaux de l'association ont été la cible d'un important cambriolage. La porte a été fracturée et la réserve pillée : 150 kgs de denrées, récupérées pour la plupart lors de la grande collecte de mars, ont disparu. Mais la perte la plus lourde est celle de la voiture de l'association, qui rendait de très nombreux services, explique Elisabeth Margot, présidente des Restos du Cœur de La Réole.

Voiture volée puis incendiée à plus de 30 kilomètres de La Réole

La porte du garage où se trouvait la voiture a été enfoncée "sûrement en marche arrière" dit Elisabeth Margot, et le portail extérieur est également arraché. La voiture de l'association a été retrouvée, incendiée, à plus de 30 minutes de route de La Réole, sur la commune de Preignac, précise Elisabeth Margot, désolée de la perte de ce véhicule. "C'est très embêtant, il nous sert pour les livraisons, les collectes, le transport de déchets pour le recyclage..." La voiture était un don de la régie municipale de La Réole. L'association n'a pas assez de fonds pour investir dans un autre véhicule et lance donc un appel aux dons.

C'est minable - Elisabeth Margot

La présidente de l'association et les bénévoles sont "bouleversés" par ce cambriolage. "C'est lamentable, c'est minable, c'est voler des pauvres" dit Elisabeth Margot. Les Restos du Cœur de La Réole comptent 400 bénéficiaires l'hiver, environ 250 l'été, avec plus de 100 familles. Il faut désormais refaire des collectes pour subvenir aux besoins de ces bénéficiaires.

Le premier cambriolage depuis 2014, le 7e en 14 ans

Elisabeth Margot est présidente de l'association depuis 14 ans. C'est la septième fois qu'elle porte plainte pour un cambriolage. Mais elle confie être étonnée, car le dernier datait de 2014 et elle pensait la série noire terminée. "Cela nous inquiète, admet-elle. Il faut qu'on renforce la sécurité, qu'on mette des alarmes." L'association doit bientôt déménager dans de nouveaux locaux et Elisabeth Margot espère non seulement qu'ils seront sécurisés, mais également "que l'on puisse vite intervenir" pour éviter un nouveau cambriolage de grande ampleur.