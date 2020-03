Les Restos du coeur cambriolés à Marange-Silvange : “On voit en ce moment les deux facettes de l’être humain"

Le cambriolage a pu être commis durant les sept derniers jours. Des produits surgelés, des gâteaux secs, des bonbons ont disparu aux Restos du coeur de Marange-Silvange, près d’Amnéville.

"Les bénévoles ont fait la découverte mardi, en début d’après-midi, alors qu’ils s’apprêtaient à organiser la distribution hebdomadaire. Le moral était atteint mais nous rouvriront mardi prochain", assure le président des Restos du coeur en Moselle ouest, Alain Maurice. Soulignons que ce cambriolage s’est produit juste deux semaines après la grande collecte. "On voit en ce moment les deux facettes de l'être humain. On voit une solidarité, une générosité des gens qui se bougent pour aider toutes les personnes en difficulté et puis on voit des imbéciles qui profitent de la période en prenant les Restos du coeur pour un supermarché".