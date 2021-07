Les Restos du cœur de Loire-Atlantique cambriolés deux fois depuis début juillet

Deux centres de distribution des Restos du cœur ont été cambriolés ces dernières semaines à Orvault et à Couëron. Des vols qui désolent les bénévoles et le président de l'association dans le département.

Le coup est rude pour les Restos du cœur de Loire-Atlantique : deux centres de distribution ont été cambriolés ces dernières semaines dans le département. D'abord celui d'Orvault, au début du mois de juillet. 300 kilos de marchandises pour bébés ont été volés : des couches, des biberons, des poussettes, du lait... Et les locaux ont été dégradés : les murs et le sol ont été recouverts d'excréments et des meubles ainsi que des jouets ont été cassés.

Jeudi de la semaine dernier, c'est le centre de distribution de Couëron qui a, à son tour, été cambriolé. De la nourriture et, là encore, des produits pour les bébés ont été dérobés.

On a 2.000 bénévoles qui se mobilisent pour essayer de collecter le maximum de produits et, de l'autre, des gens qui nous sapent le travail

"On a 2.000 bénévoles sur le département qui se mobilisent toute l'année pour essayer de récupérer le maximum de choses pendant les collectes. On a les habitants de notre région qui donnent, qui sont vraiment généreux en cette période de crise - on a bien vu, on a fait des collectes record - et, en même temps, on a des gens qui nous sapent le travail par derrière. Alors qu'ils volent des marchandises... mais qu'en plus ils dégradent les locaux, qu'ils cassent les portes, qu'ils laissent les frigos ouverts ce qui nous oblige à jeter la marchandise, c'est ça qui est le plus démoralisant !", s'indigne Jean-Michel Griffon, le président des Restos du cœur.

L'association espère maintenant pouvoir compenser ces vols lors de la grande collecte du mois d'octobre qui doit permettre de récupérer de quoi assurer les distributions de tout l'hiver.