Pau, France

Le local des restos du cœur de Pau, rue Jean Zay, a été cambriolé pendant ce long week-end de Pâques. Les dégâts sont importants, deux véhicules, dont le camion qui sert à faire la collecte, ont été volés.

Les locaux ont été saccagés, les véhicules volés

Les voleurs ont profité du week-end de Pâques, il n'y a eu personne entre samedi matin et mardi. C'est Françoise Marteel, la responsable du centre de Pau qui a découvert les dégâts ce mardi : "une des portes a été forcée, un local a été saccagé, je pense qu'ils ont pris de la nourriture. Il y a des paquets de pâtes éventrés, de la nourriture jetée par terre. Les portes des bureaux ont été forcées, dégondées, le bureau a été fouillé. Ils ont trouvé les clés du camion et de la voiture qui étaient sur le parking, et nous n'avons plus ni camion ni voiture. Tout a été visité. On a le sentiment que tout a été vu. C'est un peu compliqué, quand on est investi, c'est un peu notre maison. Je me sens agressée".

La police s'est rendue sur les lieux, pour procéder à des relevés. Les restos n'ont pas encore évalué le préjudice total du vol.