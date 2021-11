EN IMAGES - Un incendie oblige un village de Dordogne à fermer ses Restos du coeur

Le maire de Douville, entre Bergerac et Périgueux est obligé de fermer le local des Restos du coeur du village après un incendie au stade municipal qui accueille les locaux de l'association. Les gendarmes ont ouvert une enquête.

Les pompiers ont été appelés aux alentours de 20 heures, dimanche soir pour un incendie au stade municipal de Douville, un village sur la nationale 21 entre Périgueux et Bergerac. "C'est très vraisemblablement une origine humaine", se désole le maire de la commune, Arnaud Juncker. Le feu a pris dans les vestiaires du stade de football, inutilisés depuis longtemps, mais ils ont détruit une partie de la toiture et rendus inutilisables les locaux des Restos du coeur de la commune situés juste à côté.

Il y a des précédents, dénonce le maire

Les gendarmes sont venus faire des constatations dimanche soir. "Il y a déjà eu une ou deux visites précédemment avec du remue-ménage", précise le maire qui est aussi le président des Restos dans la commune. "Est-ce que ce sont des gamins irresponsables, est-ce que c'est une personne malveillante", se demande le maire : "Heureusement, les pompiers de Villamblard sont arrivés très rapidement". De leur côté, les gendarmes confirment seulement l'ouverture d'une enquête. Ils sont venus faire des constatations sur place dimanche soir.

Les dégâts après l'incendie dans les vestiaires du stade municipal de Douville. - Arnaud Juncker

Les Restos n'ont plus de local pour la distribution

Les locaux des Restos du Coeur, qui aident une vingtaine de personnes sur la commune, ne peuvent plus accueillir les distributions alimentaires hebdomadaires, alors que la campagne d'hiver doit commencer à la fin du mois. Le maire va devoir trouver une solution de rechange, "pour l'instant je n'en ai pas", dit Arnaud Juncker. Il était également en train de signer une convention avec le club de football de Vergt pour utiliser le stade de Douville et créer une école de foot pour les petits, ce projet pourrait aussi être remis en cause par l'incendie.