Les Restos du cœur victimes d'un vol de carburant à Perpignan

"Nous ne comprenons pas, nous bénévoles, que des individus puissent s'attaquer à une association qui met tout en œuvre pour aider ceux qui sont dans le besoin !", se désole Béatrice Pansa, la présidente des Restos du cœur dans les Pyrénées-Orientales. L'association caritative a de nouveau été victime d'un vol ce dimanche soir sur son site de Vernet, rue Monticelli, à Perpignan.

Cette fois, les malfaiteurs se sont servis en carburant. "Les individus ont découpé le grillage pour s'introduire dans la cour et ont forcé trois réservoirs de nos véhicules stationnés et ont siphonné tous le carburant", explique Béatrice Pansa. Le montant du préjudice est évalué à plusieurs centaines d'euros, entre le prix du carburant et le coût des réparations des réservoirs.

"C'est vraiment désespérant. Nos camions sont tous siglés aux couleurs des Restos du cœur. Les voleurs savaient exactement à qui ils s'en prenaient".

En mars 2.018, le siège des Restos du cœur avait déjà été cambriolé à Perpignan : porte fracturée, coffres forcés, les voleurs cherchaient de l'argent. En janvier 2020, l'association s'était aussi fait voler plusieurs centaines de kilos de nourriture dans l'un des centres de distribution du quartier du Vernet. Les malfaiteurs étaient repartis avec des cadeaux de Noel destinés aux enfants...