Les "Restos du cœur" en Sarthe ont besoin de vous

Ce week-end, les "Restos du cœur" organisent leur collecte pour l'été dans les différents centres commerciaux du département. L'association, lancée par Coluche en 1985, a toujours besoin d'aide pour soutenir les plus démunis, encore plus en période de crise sanitaire.

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 mars, une collecte nationale se déroulera dans toute la France, et bien évidemment en Sarthe. Les collectes permettent de récolter des dons alimentaires. Celle-ci doivent permettre aux "Restos" d'avoir assez de produits pour l'été.

75 collectes en Sarthe ce week-end

En Sarthe, 75 supermarchés participent à la collecte annuelle des Restos du Coeur © Radio France - Bertrand Hochet

Lors de la dernière collecte, 85 tonnes de denrées et produits ont été collectés, l'équivalent de 85 000 repas.

En plus des produits alimentaires non périssables, des produits d'hygiène féminine (serviettes, tampons, cups...) et des produits d'alimentation bébé (lait de croissance, petits pots, assiettes gourmandises, couches toutes tailles...) sont recherchés.

Rendez-vous tout au long du week-end, dans l'un des 75 supermarchés qui accueille une collecte des "Restos du coeur" en Sarthe.

Vendredi tout au long de la journée, samedi et dimanche matin, France Bleu Maine sera en direct des collectes du département.

1 100 bénévoles en Sarthe

Patricia et Eric, deux bénévoles © Radio France

Une nouvelle fois cette année, les bénévoles des "Restos du coeur" ont répondu présent pour aider dans les différentes collectes du département. Des bénévoles investis tout au long de l'année dans les centres. Souvent, ils viennent pour soutenir cette cause, pour "apporter ce qu'on peut et rencontrer d'autres personnes" comme l'évoque Jean Louis, responsable du centre de Coulaines.

Nous avons pu rencontrer certains de ces bénévoles dans notre rendez vous solidaire sur France Bleu Maine. Ils nous ont expliqué leur quotidien à aider les autres, entre sourires et pleurs, joie et tristesse.

Le concert des "Enfoirés" vendredi soir sur France Bleu Maine

C'est un spectacle différent qui sera proposé vendredi soir, sur France Bleu et TF1. Enregistré du 13 au 17 janvier, à la Halle Tony-Garnier à Lyon, les Enfoirés se sont retrouvés seuls, sans public, crise sanitaire oblige.

Le concert des Enfoirés en 2019 à l'Accor Arena de Paris-Bercy © Radio France - Anne Orenstein

Dès le samedi, vous pourrez acheter le CD ou le DVD "Les Enfoirés à côté de vous". Un CD que France Bleu Maine a acheté pour vous. C'est à gagner dès samedi.

Pour un CD ou un DVD acheté, c'est 17 repas pour les Restos du coeur.

Vous pouvez également faire un don dès maintenant, sur le site des Restos.