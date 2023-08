Les risques d'incendies sont élevés dans les Alpes Maritimes pour ce week-end de chassé croisé

🔥🌳 Risque feux de forêt vendredi 4 août 2023 🔴 Massif Esterel-Tanneron : Accès et travaux interdits 🟠 Massifs du littoral ouest : Accès déconseillé et travaux interdits 🟡 Massifs du littoral est : accès autorisé et travaux uniquement de 5h à 13h

Le grand chassé-croisé des vacanciers ce week-end se fera dans un contexte de risque maximal d'incendies dans le sud de la France. Il est plus que jamais demandé de ne pas jeter votre mégot par la fenêtre de la voiture. Selon Bison Fûté il faut éviter l'autoroute A8 entre Nice et Aix-en -Provence ce vendredi de 18h à 20h. La situation est plus tendue ce vendredi 4 août que le début de la semaine en matière de risques de feux de forêts. Un "risque feux de forêt sur le Massif Esterel-Tanneron : l'accès interdit et les travaux interdits Les Massifs du littoral ouest : l'accès est déconseillé et les travaux sont interdits Les massifs du littoral est : l'accès reste autorisé et travaux limités durant la matinée entre uniquement de 5h à 13h