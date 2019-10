Les riverains de la forêt de Bouconne pas inquiets après la découverte d'un cadavre par un promeneur

Montaigut-sur-Save, France

L'autopsie du corps découvert sans vie en forêt de Bouconne, à l'ouest de Toulouse, il y a deux jours a été menée ce jeudi 31 octobre. Pour l'instant on ne sait pas ce qui a causé la mort de cet homme, retrouvé par un promeneur sur la commune de Montaigut-sur-Save, ce mercredi.

Une scène qui rappelle celle de fin septembre, un automobiliste avait déjà alerté les pompiers en découvrant un homme gravement blessé par balles près de la forêt de Bouconne (à Lévignac). Lui a survécu.

Alors est-ce que ce massif forestier de plus de 2.000 hectares, très prisé pour les balades en famille, est devenu un lieu dangereux ?

Pas de panique...

Au bout du chemin où a été retrouvé le corps, la base de loisirs de la forêt de Bouconne. Dans le parc à jeux, trois adolescents se protègent de la pluie et, parmi eux, Marius. Le garçon de 14 ans vient régulièrement se promener ici. Il a entendu parler de cette découverte macabre par ses copains. "Ça fait un peu peur mais je vois pas un tueur venir ici dans une aire de jeux. Et puis on part pas loin dans la forêt."

C'est pas ce qui va m'empêcher d'aller me promener - Clément

Son ami Clément est un habitué de la forêt de Bouconne, lui aussi. Il a vu la scène gelée par les enquêteurs à la télé, là où un promeneur a alerté les secours. Ce qui n'a pas l'air de le perturber : "C'est pas ça qui va m'empêcher d'aller me promener. Si on est plusieurs, moi je peux aller jusqu'au fin fond de la forêt."

...mais plus de vigilance

Même son de cloche quand on va toquer à la porte de l’hôtel en contrebas de la base de loisirs, en lisière de forêt. "J'ouvre tous les matins à 6h30 et je n'ai jamais eu de problèmes, explique la gérante Béatrice. Après je ne me balade pas la nuit !"

Pas de panique donc pour les riverains, mais un peu plus de vigilance à l'avenir pour Florent. Le jeune papa vit dans le centre de Montaigut-sur-Save avec sa famille. "Je ferai quand-même plus attention dans nos sorties dans ce coin-là."

Le maire de Montaigut, Pierre Sanchez, se veut rassurant. La forêt de Bouconne n'est "absolument pas dangereuse", dit-il. Selon l'élu, le seul problème ici ce sont les dépôts sauvages de déchets au quatre coins du massif.