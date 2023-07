Les riverains du complexe sportif de Rangueil attristés par l'incendie de leur équipement

Au sud de Toulouse, le complexe sportif de Rangueil, situé quartier Sauzelong, a été la proie des flammes dans la nuit de jeudi à vendredi. Les dégâts sont importants. La salle de danse et les vestiaires de foot sont ravagés. Les riverains ont été réveillés peu avant 2 heures du matin. Selon eux, l'incendie s'est produit peu de temps après que des jeunes ont tiré des feux d'artifice.

Des équipements tout neufs venaient d'être installés

Un toit éventré, de la tôle carbonisée et une forte odeur de cramé, voilà tout ce qui reste des vestiaires du club de foot de Rangueil, lieu de vie incontournable jusque là dans le quartier et tout récemment rééquipé, comme le dit cette petite voisine accompagnée de sa grand-mère : "Au club de foot il y a 20 équipes. En plus, ils venaient de racheter des équipements, ça fait gâcher de l'argent pour rien."

Les riverains racontent le bruit de feux d'artifice, les flammes puis l'odeur de brûlé. "J'ai cru que c'était un feu d'artifice. Quand je me suis levée et que j'ai vu les grandes flammes j'ai appelé les pompiers. C'est impressionnant quand on habite à côté, heureusement qu'il n'y a avait pas le vent d'autan."

Feux de scooter, de poubelles et feux d'artifice

Sans forcément faire de lien avec les émeutes urbaines de la semaine précédente, les riverains racontent tous la même chose : les nuisances ces derniers jours, puis le bruit de feux d'artifice au milieu de la nuit et l'incendie : "On pense que c'est un incendie volontaire, ça fait mal au cœur de voir ça", "il y avait des jeunes qui faisaient un feu d'artifice", "ils étaient six ou sept personnes", "depuis quelques semaines il y a pas mal de feux d'allumés, un scooter a brûlé", "la semaine dernière c'était une poubelle"... Et de conclure : "Il y a 40 ans qu'on est là. Avant on habitait un quartier super agréable, là ça se dégrade."

Quelques heures après l'incendie, des employés de la mairie et un serrurier s'activaient à sécuriser les lieux.

Une enquête de police est ouverte afin de déterminer les causes exactes de l'incendie.