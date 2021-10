Les riverains du parc à thème "Rocher Mistral" déboutés en justice

Des habitants de La Barben ont été déboutés par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, mardi, après avoir assigné le parc à thème "Rocher Mistral" en justice. Ces riverains dénonçaient les nuisances sonores provenant de ce "Puy du Fou provençal" et la circulation "massive" de véhicules.

Les spectacles de chevaliers, les danses et les pièces de théâtre vont pouvoir continuer au parc Rocher Mistral à La Barben. Ses voisins, qui l'avaient assigné en justice en référé, ont été déboutés devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, ce mardi.

Deux familles se plaignaient des nuisances sonores et de la circulation "massive" de véhicules depuis l'ouverture. Elles demandaient l'arrêt de la musique, la fermeture du parking et la fin de l'exploitation d'un potager en attendant une étude d'impact et des travaux de mise en conformité.

Un appel à l'étude

Cette décision est "un scandale judiciaire", pour l'avocat des plaignants, Me Descoubès. "J'invite désormais quiconque le souhaite à construire sans permis, pas d'inquiétude, c'est légal", déclare l'avocat. Les voisins du "Rocher mistral" étudient désormais la possibilité d'un appel. Ils ont 15 jours pour faire un recours.

"Le cauchemar continue. Rien n'a changé au château de La Barben depuis la révolte des Cascaveous..." estime Me Descoubès.