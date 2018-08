Sarzeau, France

Quelques marques rouges sur le sol face au camping Tohapi Saint-Jacques à Sarzeau témoignent de l'accident qui a coûté la vie à un quadragénaire dans la nuit de mardi à mercredi. Un jeune automobiliste, habitant près de Sarzeau, est en garde à vue depuis ce mercredi matin.

Une route très empruntée

L'accident s'est passé vers 2h20. Le conducteur de 23 ans s'engage dans la rue entre le bar Le Winch et le camping. C'est dans un virage avec assez peu de visibilité et peu de lampadaires qu'il percute deux frères de 42 ans et 47 ans, originaire de Changé dans la Mayenne. Le plus jeune décède, le deuxième est gravement blessé.

"C'est horrible à la fois pour la famille des victimes et pour le conducteur, souligne Béatrice, une riveraine. Dans les deux cas, les vies sont brisées". Arrivée une vingtaine de minutes après l'accident, elle a vu les pompiers porter secours aux deux personnes fauchées ainsi qu'aux témoins, très choqués par la scène. La fille du disparu était présente au moment de la collision.

Plusieurs campeurs s'arrêtent devant le lieu de l'accident. © Radio France - Willy Moreau

"Ce n'est pourtant pas une route accidentogène", assure l'adjointe au maire Jeanne Launay. L'enrobé est refait à neuf depuis le début de l'été. C'est une route étroite, limitée à 20 km/h entourée de deux pistes cyclables délimitées par un marquage au sol.

"Le problème c'est que les automobilistes ne roulent pas à 20km/h", regrette Jeannine, une habitante face au camping qui dit avoir peur en traversant.

Les campeurs n'en reviennent pas que l'accident se soit passé près de leurs lieux de vacances. "J'ai pourtant l'impression que c'est calme, constate Maryline, venue de Normandie avec ses deux fils. Désormais, je leur ai dit de bien faire attention à rester sur les trottoirs."

Les accidents sont peu nombreux sur cette voie où les piétons, les cyclistes et les automobilistes cohabitent plutôt bien d'habitude. D'autant plus que d'après les témoignages, la rue est plutôt vide à l'heure de l'accident.