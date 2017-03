PHOTOS : Les riverains sous le choc un mois après l'explosion de 3.000 bonbonnes de gaz à Jonquières

L'explosion de 3.000 bonbonnes de gaz serait accidentelle à Jonquières. Un mois après, les riverains eux, subissent toujours un choc post-traumatique.

A Jonquières , un mois après l'explosion d'un dépôt de bonbonnes de gaz, les riverains commencent à peine à se remettre de leurs émotions.

Le vendredi 17 fevrier au soir, ce sont près de 3.000 bonbonnes de gaz butane qui ont explosé sur le dépôt voisin.

Une bonbonne de gaz incandescente sur le toit

Pas de blessés, mais une scène terrifiante : C'est le mot "guerre" qui revient le plus dans la bouche des riverains pour décrire ce qu'ils ont vécu : détonations sourdes, tremblement du sol et pluies de projectiles incandescents dont des bonbonnes entières.

A l'entrée du dépôt aux locaux éventrés, un agent de sécurité privé dans sa voiture repousse les nombreux curieux qui ralentissent, prétextant que "c'est dangereux".

"Un choc post-traumatique" - Jocelyne, choquée

Chemin du Liot, Jocelyne Martinez avait dû fuir en urgence sa maison, avec son mari, ce soir du 17 février. Une bonbonne était tombée sur leur toit, un morceau a éclaté leur compteur électrique. Ils ont passé la nuit au gymnase.

Cela ne fait qu'une semaine qu'elle ne fait plus de cauchemar."J'ai une énorme boule au ventre". Elle souffre de séquelles psychologique, malgré un rendez-vous de quatre heures au centre médico-psychologiue d'Orange : "Vous avez tous un choc post traumatique", lui a dit un médecin.

Jocelyne a aussi développé une infection. Elle demande aux entreprises de faire en sorte que "tous les riverains soient aidés psychologiquement et financièrement au point de vue médicament et suivi médical, et il ne faut pas que ce soit dans six mois", ajoute la riveraine. "Il risque d'y avoir des dégâts".

"Je voyais des monstres" - Gabin en a fait des chauchemars

A côté, Gabin a été réveillé lui aussi en sursaut en pleine nuit. La fenêtre du petit garçon donne sur le dépôt. Il a arrêté les cauchemars, les réveils nocturnes. "Ca a commencé le dimanche soir, puis tous les soirs, plusieurs fois par nuit," explique sa maman. "Je voyais des montres", explique Gabin, qui maintenant dort mieux. "Les gendarmes m'ont mis en contact avec une psychologue", précise sa mère.

Peu de personnes ont contacté la mairie pour demander de l'aide, malgré la lettre du maire qui encourageait les personnes concernées à saisir la mairie.

Les dégâts sont toujours visibles chez les riverains du dépôt de gaz de Jonquières © Radio France - Jean-Michel Le Ray

Les riverains ne sont pas encore indemnisés. Ils redoutent des batailles d'experts entre assurances.

Origine accidentelle

L'origine serait accidentelle selon les premières conclusions de l'enquête : les experts examinent depuis un mois des indices parmi des milliers de débris et de tôles tordues et calcinées avec des bonbonnes noircies, déchiquetées, dispersées sur des centaines de mètres.

Trois jours après les explosions, un engin de levage était dépêché sur le site qui ressemble a un champ de bataille avec ses milliers de débris et carcasses calcinées : deux camions avaient été extraits. Le dernier était arrivé sur les lieux l'après-midi même.

Ces véhicules ont été placés sous scellés, ils seront désossés tandis que des relevés se sont poursuivis minutieusement sur le dépôt.

Réaction en chaîne

Le procureur de Carpentras conclut pour le moment à une origine accidentelle. C'est ce qui ressort d'expertises croisées : celles de la police scientifique de Marseille, des techniciens en identification criminelle des gendarmes vauclusiens et même des experts indépendants.

Il s'agirait d'un court-circuit sur un camion stationné coté UGI distribution. Le feu a couvé, avant d'embraser le véhicule. Les flammes se sont propagées sur un camion garé cette fois du coté du transporteur Sotrimo. Celui-là portait encore des bonbonnes non-déchargées. Résultat, une réaction en chaîne.

L'enquête pourrait amener a déterminer une nouvelle réglementation pour de telles implantations. Au lendemain du sinistre, le préfet de Vaucluse a pris des arrêtés suspendant l'activité pour les deux sociétés présentes sur le site de Jonquières.