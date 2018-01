Les rivières normandes débordent en ce début de semaine. Ce lundi 22 janvier, le centre ville de Pont-l'Évêque a été inondé. Dans le même temps, des habitants de la Rivière Saint-Sauveur ont dû quitter leur maison. Un lotissement a dû être évacué après la brutale montée des eaux.

Les précipitations des derniers jours ont gonflé les cours d'eau de la région. Outre de nombreux champs submergés et des routes coupées, un peu partout, Pont l'Évêque fait face à une crue. Le maire Yves Deshayes a décidé de fermer les écoles dès lundi après-midi ainsi que mardi.

Du côté de La Rivière Saint-Sauveur, près de Honfleur, le cours d'eau l'Orange est subitement sorti de son lit, comme le confirme une habitante :

On surveillait la rivière. Elle a débordé d'un seul coup. C'est allé très vite. On n'a rien pu faire. L'eau est entrée dans ma maison. J'ai essayé de mettre des planches mais rien y a fait, il y avait 10 centimètres d'eau et de boue chez moi. Les pompiers nous ont dit d'évacuer."