Les rodéos urbains dans le collimateur de la police en Charente

Les rodéos urbains sont de plus en plus nombreux dans les quartiers dits 'sensibles". Ils sont devenus une menace pour la sécurité routière et la sécurité publique. La police nationale va multiplier les contrôles.

C'est une menace pour la sécurité routière et la sécurité publique. Une réunion du Groupe de Partenariat Opérationnel avait lieu, jeudi matin, au commissariat de police d'Angoulême, pour organiser "la sécurité du quotidien". C'est un coup d'arrêt pour les rodéos urbains, de plus en plus nombreux dans les quartiers dits "sensibles", les feux d'artifice, les points de deal, les barrages dans les montées d'escaliers. Désormais, il y aura au moins un contrôle spécifique rodéos par semaine dans le secteur d'Angoulême et un autre du côté de Cognac.

Un travail de longue haleine pour éradiquer ces nuisances

Pas question pour autant de verbaliser les délinquants au coup par coup, au risque de créer des problèmes supplémentaires pour la sécurité de tous. Le rodéo motorisé est considéré, depuis 2019, comme un délit à part entière. Mais l'identification des délinquants et la saisie de leurs engins sont beaucoup plus efficaces que le flagrant délit. Du côté des bailleurs sociaux qui reconnaissent que de nombreux locataires veulent quitter leurs logements à cause de ces nuisances sonores, on en appelle au traitement de fond du problème avec des éducateurs dès l'école. Les habitants des quartiers évoquent la possibilité d'installer des caméras de contrôle, alors que la vitesse excessive de nombreux automobilistes est aussi une menace pour la sécurité publique.

