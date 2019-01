Les routes de la Manche plus meurtrières en 2018

Plus de morts, de blessés et d'accidents en 2018 sur les routes de la Manche

Manche, France

33 personnes sont mortes l'an dernier sur les routes de la manche contre 32 en 2017. Avec des disparités selon les mois de l'année. D'après, les derniers chiffres publiés par la préfecture de la Manche au 1er novembre 2018 il y avait moins de morts, moins de blessés et moins d'accidents qu'en 2017 dans le département mais au 31 décembre la courbe s'est inversée. Bilan : plus de morts, de blessés et d'accidents de la route.

C'est sur la fin de l'année que la situation a empiré.

En juillet dernier on comptait 278 accidents depuis le début de l'année soit 21 de moins que l'année précédente et 350 blessés soit 3 de moins qu'en 2017. Fin août on recensait 19 morts contre 23 en 2017. Jusqu'ici tous les indicateurs étaient en baisse par rapport à l'an dernier mais ces 5 derniers mois le bilan s'est alourdi et est venu gonfler les statistiques avec 14 morts en 4 mois. Le 11 novembre on déplorait 2 morts le même jour : d'abord dans le Sud-Manche, sur la Nationale 175 entre Pontorson et Avranches, la passagère, une femme de 75 ans, sera tuée sur le coup. Puis sur la commune de Carentan les Marais, c'est un homme de 35 ans qui s'est tué le même jour au volant de sa voiture. C'est vrai que cette période de l'année est mortelle sur les routes de la Manche avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver, le manque de visibilité et la nuit qui tombe plus vite.

Les victimes ont en majorité entre 40 et 64 ans, des hommes et des femmes tués alors qu'ils ou elles circulaient en voiture, à cyclo ou à vélo.