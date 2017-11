Nord-Pas-de-Calais : Les routes prêtes pour affronter la neige

Les premiers flocons sont attendus ce mercredi dans le Nord-Pas-de-Calais. La DIR Nord, la Direction interdépartementale des routes, est prête à faire face. Comme chaque année, elle lance son plan de viabilité hivernale. Objectif : affronter au mieux les conditions météorologiques cet hiver.

Personne n’aime gratter son pare-brise le matin ou préchauffer sa voiture et, pourtant, il va falloir s’y faire. Pas besoin de beaucoup de neige pour paralyser le trafic, de faibles températures et des averses suffisent à verglacer la chaussée. C’est justement ce que prévoit Météo France cette semaine.

Alors pour éviter que les routes du département ne soient impraticables, la DIR Nord, la direction interdépartementale des routes, met en place son plan de "viabilité hivernale". En fonction des conditions météorologiques, surveillées en temps réel (pluies, verglas, neige, etc.), des patrouilleurs d’astreinte sillonneront les routes dès l’aube. A partir de 3 heures du matin. Il ne sera donc pas rare de croiser des opérations de salage ou de se retrouver bloquer à 50 km/h derrière une déneigeuse.

La DIR Nord assure avoir fait le plein de sel et de saumure (une eau saturée en sel) pour pouvoir couvrir tout le réseau du Nord-Pas-de-Calais, soit près de 1.074 km d’itinéraires. Pour éviter la rupture de stock, 1 500 tonnes supplémentaires sont même conservées à Arras, Ruitz et Marconnelle.

Les autoroutes parées pour l'hiver

C'est ce que fait déjà la Sanef. Dans la région, la société autoroutière gère l'A1, l'A26, l'A16 et, plus particulièrement dans le Nord, l'A2. Elle est passée depuis quelques semaines en "vigilance hiver" jusqu'à mars.

Le groupe s'engage auprès de ses clients pour les accompagner tout au long de la période hivernale #LHIVERENSEMBLE ❄️. Retrouvez notre dossier de presse sur https://t.co/euCo3RwWjBhttps://t.co/VaiykkefSf — Sanef groupe (@sanef_groupe) November 22, 2017

Une quarantaine de camions, équipés de saleuses et de lames, sont opérationnels. Au total, 150 personnes sont mobilisées 24h/24h 7j/7j, pour pouvoir intervenir en moins de 30 minutes.

Les automobilistes ont aussi un rôle à jouer. « Avoir un véhicule en bon état, des pneus-neige et des phares opérationnels, c’est un gage de sécurité », assure Fréderic Michel, responsable du réseau nord à la Sanef. Il est également conseillé de prévoir, en cas de blocage, de quoi boire et manger dans son véhicule, sans oublier de conduire prudemment et avec souplesse.

Des bons gestes à retrouver sur le site de la DIR Nord.