Les Sables d'Olonne : course-poursuite avec un chauffard qui affichait 2,76g d'alcool dans le sang

Un habitant de l'île d'Yeu a été jugé en comparution immédiate ce vendredi aux Sables d'Olonne, après avoir provoqué une course-poursuite dans le centre-ville. Récidiviste, le chauffard écope d'un an de prison ferme.

Les Sables-d'Olonne, France

Un Islais de 25 ans a été condamné à un an de prison ferme aujourd'hui par le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne. Il était jugé en comparution immédiate, après avoir été interpellé ce jeudi au volant d'une voiture de location : il affichait 2,76g d'alcool par litre de sang.

Mercredi soir, cet habitant de l'île d'Yeu rend visite à un ami aux Sables d'Olonne. Les deux hommes auraient bu jusqu'à 3h30 du matin. A 8h ce jeudi, le visiteur reprend le volant de sa voiture de location. Il emboutit un camion de chantier, avant de repartir tranquillement. Témoins de la scène, les ouvriers appellent la police. Le véhicule est repéré, et une course poursuite s'engage à travers le centre-ville à plus de 90 km/h.

Un poignet cassé pour un policier

Le chauffard finit par abandonner sa voiture au bout du remblai, et tente de s'enfuir à pied. L'interpellation sera très musclée, à tel point qu'un policier se casse le poignet. Le fonctionnaire a dû être opéré de la main ce vendredi matin. Menotté, le conducteur est emmené au commissariat, et placé en garde à vue.

Déjà condamné pour un premier accident

L'homme a été jugé ce vendredi en comparution immédiate aux Sables d'Olonne. A l'audience, il explique ne plus de souvenir des faits, en reconnaissant son addiction à l'alcool. En plus des 2,76g d'alcool dans le sang, le prévenu avait aussi fumé du cannabis. La justice l'a déjà condamné à deux reprises, pour usage de stupéfiants et pour blessures involontaires par accident routier.

Cet Islais de 25 ans écope d'un an de prison ferme, avec mandat de dépôt à l'audience : il passera sa première nuit en cellule ce vendredi soir. Son permis de conduire est également annulé, et il ne pourra pas le repasser avant deux ans.