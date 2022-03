Les Sables-d'Olonne : 4.593 personnes ont participé à la votation citoyenne autour de la statue Saint-Michel

Le sort de la statue Saint-Michel, statue religieuse sur le domaine public aux Sables-d'Olonne (Vendée) était au cœur d'une votation citoyenne organisée par la Mairie. Le maire divers droite Yannick Moreau s'opposant à la décision du tribunal administratif de Nantes qui a donné gain de cause en décembre à l'association la Libre Pensée, au nom de la loi de 1905 sur la laïcité. La justice demandant au maire de déboulonner cette statue.

Par internet ou en bureau de vote

S'il la mairie a fait un recours, elle voulait aussi sonder les habitants sur ce sujet devenu polémique, sensible. Une votation citoyenne a donc été organisée depuis le 25 février via internet et ce 5 mars physiquement avec des bureaux de vote. Quelque 70.000 personnes pouvaient se prononcer affirmait Armel Pécheul, le premier adjoint. fin janvier. Il s'agit des personnes ayant une résidence principale ou une résidence secondaire sur la commune. Sur ce potentiel de 70.000, 4.593 ont donc participé à cette consultation.

Résultat officiel ce mardi

Un prestataire indépendant doit vérifier si des personnes n'ont pas voté deux fois, en ligne et au bureau de vote, le résultat officiel ne sera donc connu que mardi 8 mars.

Mais d'ores et déjà, la mairie indique que les résultats provisoires sont largement en faveur du maintien de la statue, à 94.51% des votants, soit 4.341 "oui". Rappelons que cette consultation n'a aucune valeur face à la loi, mais la mairie souhaitait sonder les Sablais