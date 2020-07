Les Sables d’Olonne : 50 CRS sont arrivés en renfort

Des renforts de CRS passent le week-end aux Sables d’Olonne, en Vendée. Un demi-escadron, c’est-à-dire une cinquantaine de policiers, est arrivé ce vendredi soir. Une décision prise après les incidents qui se sont produits dans la nuit du 14 juillet. Nous vous en avons parlé : environ 200 jeunes, alcoolisés, ont affronté les policiers et gendarmes qui étaient venus pour les calmer.

Des renforts, c'est précisément ce qu'a demandé le maire de la ville, Yannick Moreau, mais pour la totalité de la saison estivale. Or, les CRS ne devraient rester sur place que ce week-end. Suite à ce qui s’est passé, et « pour soulager les forces qui sont sur place, il fallait un renfort ponctuel pour ce week-end, peut-être plus. Ce sera en fonction de l’affluence », indique Carine Roussel, directrice de cabinet du préfet de la Vendée.