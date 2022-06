Les Sables-d'Olonne : attention aux pickpockets

Il va y avoir du monde, énormément de monde ce week end aux Sables-d'Olonne puisque deux grands événements vont se succéder : le Vendée air show samedi après-midi et le départ de la Vendée arctique, la course à la voile, dimanche à 17h. Rien que pour le grand spectacle aérien, 120.000 spectateurs sont attendus !

Des précédents lors des grands événements

Et vu ce qui s'est passé lors des précédents événements qui ont rassemblé du monde en Vendée, la police des Sables-d'Olonne lance un appel à la vigilance : méfiez-vous des pickpockets. D'autant plus que, il faut bien le reconnaitre, lors de ce genre de festivités, on a plus la tête à regarder le spectacle qu'à faire attention à ses affaires.

Sacs fermés et portables bien rangés

La police donne donc plusieurs conseils : bien fermer sacs à main et sacs à dos et, pour les seconds, ne pas hésiter à les porter sur le devant. Laisser les objets de valeur à la maison. Et faites attention, en particulier, à votre téléphone portable : mieux vaut le mettre dans un sac bien fermer que de l'avoir dans une poche ou à la main. D'une manière générale, soyez vigilants dans la foule.