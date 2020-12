Les Sables d’Olonne : cinq hommes suspectés de braquage à main armée

A La Roche -sur-Yon, en Vendée, cinq jeunes, dont deux mineurs, ont été déférés ce mercredi au parquet et présentés à un juge d’instruction. Ils sont soupçonnés d'avoir commis un violent braquage à main armée, le 29 novembre. Un commerçant avait reçu un coup de batte de baseball en pleine tête.

Cinq jeunes dont deux mineurs, sont suspectés d’un vol à main armée particulièrement violent, commis le 29 novembre, quartier Jean Yole, à La Roche-sur-Yon. Ils ont interpellés mardi et placés en garde à vue. Ce jeudi, ils ont été déférés au parquet et présentés à un juge d’instruction.

Il est 22h30, ce dimanche-là. Le patron du bar-tabac-presse "le Jean Yole"quitte son établissement avec la recette de la journée, qu'il compte déposer à sa banque via un guichet automatique. Il a sans doute été suivi jusqu’à la galerie commerciale la Garenne, o^se trouve sa banque. D'après nos informations, c'est à l'entrée du sas qu'il est agressé par trois individus, pendant que deux autres font le guet. Tous sont cagoulés. L'homme reçoit un coup de batte de baseball en pleine tête. Des témoins le trouvent ensanglanté et donnent l'alerte. Le commerçant s'est vu prescrire 15 jours d'ITT.

Les voleurs, eux, s'enfuient, à pied, avec le contenu de la caisse, plus de 3.000 euros. Seulement, ils sont connus dans le quartier, y compris par les services de police. L’un d'eux est d'autant plus rapidement remarqué que, dans les jours qui suivent, il se promène avec de beaux vêtements tout neufs... Enquête, perquisition, et finalement interpellation. Il ne s’agit pas de truands chevronnés, mais vol à main armée en bande organisée, c’est un crime, qui relève des assises. S’ils sont reconnus coupables, les trois majeurs, qui ont moins de 30 ans, risquent jusqu'à 10 ans de prison.