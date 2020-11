Les Sables d’Olonne : deux femmes interpellées dans une affaire de proxénétisme aggravé

Un salon de massage servant de couverture pour la prostitution de femmes d’origine chinoise, aux Sables d’Olonne : c’est ce que les enquêteurs de la Police aux Frontières de Nantes, spécialisés dans les filières de traites d'êtres humains, viennent de démanteler, avec les policiers des Sables d’Olonne. Deux femmes ont été placées en garde à vue ce mardi 24 novembre. Elles sont soupçonnées d’avoir été les gérantes de cet établissement. Elles ont été remises en liberté le lendemain, et seront convoquées devant le tribunal.

L’enquête commence le 27 octobre, au cours d’une opération de contrôle menée dans le salon de massage, proche du "chemin de ceinture", c’est-à-dire la rocade sud de la ville. Un client indique qu’il vient d’acheter une prestation sexuelle en lieu et place d’un massage. Les policiers découvrent une somme de 5.300 euros en liquide, cachée dans un congélateur. Aucune table de massage n’est présente sur les lieux, mais deux lits sont installés, et les fenêtres de l’établissement sont occultées. Les deux employées présentes sur place, des Chinoises, sont auditionnées. Elles expliquent travailler pour une gérante et pour un Nantais, propriétaire des lieux. Malgré les constatations des policiers, elles nient toute prestation sexuelle tarifée.

Placé en garde à vue, le propriétaire nie avoir été informé de l’activité réelle de son salon. Il dit en avoir confié la gestion à une Chinoise rencontrée à Paris. Celle-ci, et une autre femme sont ensuite interpellées. Elles devront donc s'expliquer devant la justice. Le propriétaire du salon, lui, a été mis hors de cause.

D’après les enquêteurs, les prestations tarifées étaient proposées sur un large créneau horaire. Les gains étaient de l’ordre de 8.000 euros par mois, pour un salon ouvert en avril 2019.