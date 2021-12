Les Sables d’Olonne : deux mineurs soupçonnés de cambriolage avec violence

Deux jeunes de 16 et 17 ans sont présentés ce jeudi devant le juge pour enfants du tribunal de La Roche-sur-Yon, en Vendée. Ils sont soupçonnés d’un vol avec violence, commis dans un appartement des Sables d’Olonne. La victime a eu sept jours d’ITT.

Un cambriolage qui mal tourné, le 28 novembre, dans un appartement des Sables d’Olonne : deux jeunes hommes se sont introduits dans un appartement, en pleine nuit, mais pendant qu’ils fouillaient le logement, les occupants des lieux se sont réveillés. L’un d’eux a reçu des coups et s’est vu prescrire sept jours d’interruption temporaire de travail. Les deux voleurs ont pris la fuite avec quelques objets et une carte bancaire.

La victime a pu donner le signalement de celui qui l’avait agressée. Un des voleurs a tenté sans succès d’utiliser la carte bleue dans un magasin, et a été filmé par la caméra de surveillance. Il se trouve que le même jeune s’est présenté le 7 décembre au commissariat, avec son père, pour une affaire de stupéfiants. Il a rapidement été confondu et son complice a été interpellé peu après. Les deux individus sont des mineurs de 16 et 17ans.