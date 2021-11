Les sables d’Olonne : deux présumés cambrioleurs interpellés

Ils sont suspectés d'une belle série de cambriolages dans des habitations des Sables d’Olonne : deux hommes ont été arrêtés, mercredi et jeudi, par des policiers de la brigade anti criminalité. Ils sont âgés de 29 et 22 ans, et l'un d'eux est déjà connu des services de police. Ils auraient commis six vols par effraction depuis le mois d'octobre, argent, bijoux, ordinateurs, pour payer des dettes suite à des achats de drogue. Les deux hommes doivent être jugés ce vendredi en comparution immédiate.