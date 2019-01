Les Sables d'Olonne deviennent la deuxième plus grande ville de Vendée

Ça y est ! Depuis le 1er janvier 2019, les trois communes du pays des Olonnes, les Sables d'Olonne, le Château-d'Olonne et Olonne-sur-Mer, ne forment qu'une seule ville : la commune nouvelle des Sables d'Olonne. Cette collectivité de 43000 habitants devient la deuxième plus peuplée de Vendée.

Ce 1er janvier 2019, la commune nouvelle des Sables d'Olonne est née. Elle se substitue désormais aux anciennes communes des Sables d'Olonne, du Château d'Olonne et d'Olonne-sur-Mer. Ces trois communes comptaient chacune entre 14.000 et 15.000 habitants : elles deviennent en fusionnant une ville de 43.219 habitants selon les derniers chiffres de l'Insee. Soit la deuxième commune la plus peuplée de Vendée derrière le chef-lieu La Roche-sur-Yon, et désormais devant Challans et Les Herbiers.

Qu'est-ce que ça change ?

Tout devrait se faire progressivement. Ce mercredi 2 janvier, le maire de cette commune nouvelle va être élu, lors d'une réunion des 99 conseillers municipaux issus des trois communes qui fusionnent (33 par commune). Deux candidats se sont officiellement déclarés : le maire d'Olonne-sur-Mer, Yannick Moreau, ex député LR, et le maire du Château-d'Olonne Joël Mercier. L'actuel maire des Sables, Didier Gallot, ne se présente pas. Le conseil municipal unique administrera la commune nouvelle des Sables d'Olonne jusqu'aux élections municipales de 2020, durant lesquels un nouveau conseil municipal comptant 45 élus sera élu.

Une mutualisation des logiciels et une meilleure connexion entre services municipaux

Il n'est pas prévu de construire un bâtiment pour abriter le siège de cette commune nouvelle des Sables d'Olonne. Chaque commune déléguée va en effet continuer à exister et gardera sa "mairie", où on pourra toujours se marier et effectuer les démarches d'état-civil. Mais à terme, "cette nouvelle collectivité offre l’opportunité unique de repenser l’organisation des services municipaux". En clair, il y devrait y avoir des économies d'échelles : ça va commencer par la mutualisation des logiciels, des serveurs informatiques et un travail commun entre services de chaque commune (800 agents au total) : par exemple, les services Environnement et Urbanisme seront désormais basés à la nouvelle mairie d’Olonne-sur-Mer et le service Sport et Nautisme sera installé au Château-d’Olonne.

Précision importante : la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération, née en 2017, continue à exister. Elle regroupe sept communes, sur un territoire plus vaste, et compte 52 000 habitants.