Les Sables-d'Olonne : elle s'est fait voler 40.000 euros chez elle

Voilà une mésaventure qui permet de rappeler des conseils bien précieux. Comme ne pas donner d'infos personnelles par téléphone à des personnes disant travailler pour des organismes, type banque, opérateurs téléphone, sécurité sociale, etc. Ne pas non plus laisser entrer des individus se présentant comme gendarmes ou policiers, sans vérifier une carte professionnelle. Vendredi 3 février, aux Sables-d'Olonne (Vendée), une dame âgée de 75 ans a été victime d'un vol par ruse.

Ils prétextent une enquête pour des vols dans son quartier

C'est en début de journée que deux hommes , la cinquantaine et se disant gendarmes, se présentent au domicile de cette dame. Ils lui racontent qu'ils enquêtent sur des vols dans son quartier. Ils lui demandent d'aller vérifier son coffre-fort. Ce qu'elle fait. Ils la mettent en confiance et lui assurent que les billets qu'elle a sont des faux, que son banquier est un escroc.

Ils l'invitent alors à se rendre immédiatement à sa banque. Là encore, elle obéit. Eux restent dans la maison. La banquière a bien rapidement appelé la police mais les deux malfaiteurs ont eu le temps de faire mains basse sur les quelque 40.000 euros que la dame avait chez elle, mais aussi dix Louis d'or et des bijoux.

Des appels avant pour en savoir plus sur ses habitudes

Entendue par de vrais enquêteurs cette fois, la dame confie avoir reçu quelques jours auparavant trois appels de personnes disant travailler pour Enedis et très curieuses, et ainsi bien au courant de son train de vie et de ses habitudes.