Sables-d'Olonne: ils insultent et frappent des policiers voulant les contrôler pendant le confinement

Un contrôle de police a tourné au vinaigre cette nuit aux Sables-d'Olonne. Alertés par des riverains que des jeunes faisaient la fête vers 22h30 dans un pavillon, les policiers de la BAC s'y rendent. Sur place, ils entendent effectivement des éclats de voix et de la musique. Ils procèdent donc au contrôle des occupants de l'habitation pour vérifier qu'ils respectent bien le confinement et qu'ils font partie du même foyer. C'est là que l'un d'entre-eux, fortement alcoolisé, les insulte copieusement et refuse de se soumettre au contrôle en se débattant violemment.

Un policier frappé

Un deuxième individu, tout aussi ivre, s'approche et donne alors un coup de pied dans le dos à un policier. Les forces de l'ordre procèdent donc à son interpellation et le conduisent au commissariat où il a été placé en garde à vue. Son taux d'alcoolémie était de 1.86 grammes par litre de sang. Pour le moment, les enquêteurs attendent qu'il ait retrouvé ses esprits avant de pouvoir l'auditionner.