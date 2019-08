Les Sables d'Olonne : l'explosion d'une pile au lithium met le feu au mobil-home

Les Sables-d'Olonne, France

Policiers et pompiers sont intervenus dans la nuit de mercredi à jeudi dans un camping situé rue du Maréchal Joffre aux Sables-d'Olonne, à la suite d'un début d'incendie. Le feu s'est déclaré vers 0 h 50 dans un mobil-home occupé par une famille belge de sept personnes.

Provoqué par l'explosion d'une pile au lithium

Selon les premières constatations, l'incendie aurait été provoqué par l'explosion de la pile au lithium d'un gyropode qui était en charge sous un lit. Les deux fillettes de 7 et 10 ans qui y dormaient ont réussi à évacuer leur chambre et à prévenir leur père. Ce dernier est parvenu à éteindre les premières flammes avec un extincteur et avec l'aide d'un autre vacancier et d'un agent de sécurité.

La famille a été relogée

L'incendie n'a pas fait de blessé. La chambre d'où sont parties les flammes est endommagée. La famille qui occupait le mobil-home a été relogée par le camping.