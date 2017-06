Les Sables-d'Olonne : l'ophtalmologue devant le tribunal

Un ophtalmologue des Sables-d'Olonne était jugé ce jeudi. L'homme de 47 ans est soupçonné d'avoir tenté de filmer et photographier sous les jupes de trois patientes. Le procureur a requis six mois de prison avec sursis, une interdiction d'exercice de trois ans et 10 000 euros d'amende.

C'est un procès très attendu qui s'est déroulé ce jeudi au Tribunal de grand instance des Sables-d'Olonne. Un ophtalmologue de 47 ans, très connu dans la ville, comparaissait pour tentative d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Il est accusé par trois patiente d'avoir tenté de filmer et de photographier sous leurs jupes. Le procureur a requis six mois de prison avec sursis, une interdiction d'exercice de trois ans et 10 000 euros d'amende.

" J'ai vu le téléphone portable entre mes jambes, il n'y a aucune ambiguité possible" - Une plaignante

A la barre, les trois patientes, des jeunes femmes, décrivent un scénario semblable. Toutes viennent consulter en robe ou en jupe et pour une raison qui leur est inconnue, le médecin demande à ce qu'elle soit debout pour se voir administrer des gouttes dans les yeux. " Il m'a dit de bien fermer les yeux," expliquent les trois jeunes femmes. Avant de décrire une même gêne, une sensation "de courant d'air" au niveau de leur jupe ou bien "de métal froid" sur leur genoux.

La première à être allée au commissariat pour dénoncer les faits est certaine, elle l'a vu utiliser son téléphone portable pour filmer ou photographier sous sa jupe. " J'ai vu le téléphone portable entre mes jambes, il n'y a aucune ambiguité possible", s'exclame t-elle très énervée dans la salle d'audience. A la suite de cette plainte deux autres femmes se sont signalées au commissariat. Elles disent ne pas avoir complètement compris ce qu'il se produisait, puis d'avoir eu honte, de ne pas avoir voulu s'attaquer au notable (pour l'une d'entre elles).

Des crises de lombalgie aiguë

Que s'est-il réellement passé dans ce cabinet d'ophtalmologie ? " Tout a été parfaitement normal", répond le médecin. "Je souffre de crises de lombalgie aiguë, quand mon dos se bloque, cela me fait moins souffrir d'administrer les gouttes pour les yeux quand les patients sont debout", se défend t-il. Mais "pourquoi ces femmes portent-elles plaintes sur des faits très semblables ?" demande la présidente du tribunal. Pour deux d'entre elles, l'ophtalmologue plaide "le malentendu". Il invoque ensuite une autre explication pour la troisième patiente qu'il connait bien depuis plus de dix ans: "Cette femme a toujours essayé de me séduire. J'ai dit non, elle était tellement déçue qu'elle a colporté des rumeurs."

Une condamnation pour des faits semblables en 2003

L'avocat du médecin insiste, " il n'y a rien dans ce dossier", lors des perquisitions, les enquêteurs n'ont rien trouvé de compromettant, il n'y a aucune preuve matérielle.

Seulement, le médecin a déjà été condamné pour des faits similaires. En 2003, en Nouvelle-Calédonie, il s'était enfermé dans les toilettes pour femmes d'un McDonald's, avait dissimulé une caméra dans du papier toilettes pour filmer. A l'époque il avait dit _"ne pas comprendre ce qui lui était arrivé." Il avait fini par reconnaître lesfaits et avait évoqué des problèmes de couple. Devant la barre ce jeudi, pour expliquer cette condamnation, il évoque "une blague potache entre étudiants en médecine."_

Malgré l'absence d'élément matériel, l'avocat de l'une des plaignante a demandé "une condamnation exemplaire" à l'encontre du médecin. " Les déclarations de monsieur n'ont aucune crédibilité, il enchaîne les mensonges et use de sa position sociale pour tromper tout le monde." Avant de conclure: "Il a violé l'intimité de ces patientes alors qu'elles avaient confiance en lui, grâce à son statut de médecin."

L'avocat de l'ophtalmologue a lui plaidé la relaxe. "Mon client a déjà été condamné par le tribunal populaire. Une seconde condamnation le détruirait" a-t-il conclut.