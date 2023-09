Les Sables-d'Olonne : La voiture finit sa course contre un poteau électrique, l'un des occupants décède

Les pompiers ont été appelés vers 3h40 du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, pour une violente sortie de route, rue Pierre de Courbertin aux Sables-d'Olonne, sur l'ancienne commune du Château-d'Olonne.

La voiture a fini sa course contre un poteau électrique. À l'intérieur se trouvaient deux hommes âgés de 34 et 43 ans. Le quadragénaire a été tué sur le coup. Le plus jeune des occupants s'en sort avec des blessures légères. Il a été hospitalisé aux Sables-d'Olonne.