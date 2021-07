Les Sables d’Olonne : après les débordements du week-end, le maire demande des renforts de CRS pour l’été

Le maire LR des Sables d'Olonne Yannick Moreau, le député LREM Stéphane Buchou, la sénatrice UDI Annick Billon… Tous viennent d’écrire au premier ministre ou au ministre de l'intérieur pour demander des renforts de police, en été, sur le littoral vendéen et notamment aux Sables d'Olonne. Des CRS ou des gardes mobiles, afin de faire face aux débordements qui se produisent depuis plusieurs années.

Il y a déjà eu des problèmes le week-end dernier sur le remblai des Sables d’Olonne. Les forces de l’ordre ont du intervenir face à une centaine de jeunes, dans la nuit de samedi à dimanche. Plusieurs riverains s’inquiètent, d’autant plus que le phénomène semble prendre de l’ampleur d’année en année. Les policiers eux-mêmes disent qu'ils sont souvent débordés.

"Les CRS sont formés et équipés pour gérer ce genre de débordements" - Audrey Pothuaud, du syndicat Unité SGP Police en Vendée

Le 14 juillet, l’année dernière, huit fonctionnaires s'étaient retrouvés face à 200 jeunes très énervés et alcoolisés. Gaël Antoine, du syndicat Alliance Police aux Sables d'Olonne, explique qu’ils avaient été obligé de demander l’aide de la gendarmerie : « les gendarme, eux, assurent la sécurité par exemple à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Jean-de-Monts. Ils ont été obligés de se désengager là-bas et de venir nous donner un coup de main à 3h du matin. Ce n'est pas possible ». Alliance, comme le syndicat Unité SGP Police, demandent d’ailleurs eux aussi des renforts de CRS. Audrey Pothuaud est délégué départementale adjointe : « on ne peut pas gérer ça, on n’est pas assez nombreux et on n’a pas les équipements qu’il faut, contrairement aux CRS. Ca met trop de personnes en danger de ne pas avoir ce personnel là avec nous ».

"L'Etat doit prendre ses responsabilités" - Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne

D'après les forces de l'ordre, il y a dans les bandes des locaux, mais aussi des jeunes venus de la région parisienne, de Nantes et de La Roche-sur-Yon. Il y a beaucoup d'alcool, et aussi de la drogue. Jusqu'en 2013, la ville des Sables avait droit à une demie compagnie de CRS, soit 35 personnes pendant tout l'été. Depuis, c'est au compte-goutte, avec seulement deux weekends l'été dernier. "Insuffisant", dit le maire, Yannick Moreau. Ils demande à minima une demie compagnie pendant tous les weekends de l'été : « les fauteurs de troubles, les petits trafiquants, les casseurs de flics et de vitrines ne sont pas les bienvenus aux Sables d’Olonne, mais j’ai besoin de l’aide de l’Etat. Il faut qu’il assume sa responsabilité. C’est un devoir qu’il a ».

En été, la population des Sables dOlonne passe de 45.000 à 200.000 personnes.