Les Sables d'Olonne : le quartier de la gare en effervescence pour la neutralisation d'un colis suspect

Inquiétude ce mercredi après-midi aux Sables d'Olonne où la police a été prévenue de la présence d'un colis suspect à proximité de la gare SNCF. Pour ne prendre aucun risque, un périmètre de sécurité a été installé. Les soldats de la force Sentinelle et la police municipale ont participé à l'opération. Les automobilistes et les passants ont été priés d'éviter le secteur, et les démineurs de Nantes ont été sollicités.

Les démineurs de Nantes en action aux Sables d'Olonne - police nationale

Après avoir scanné le bagage, ils ont décidé de l'ouvrir en le faisant exploser "en douceur" à distance. Il ne contenait que les effets personnels... d'un SDF.



Valise ouverte par les démineurs - police nationale

L'inquiétude levée, la circulation dans ce secteur a été rétablie vers 17h30.