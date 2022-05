Les-Sables-d'Olonne : Les renforts de CRS seront quasiment doublés cet été

Entre 70 et 90 CRS vont venir en renfort l'été prochain aux Sables-d'Olonne, en Vendée. C'est quasiment deux fois plus que l'an dernier.

Les Sables-d'Olonnes vont recevoir l'été prochain un renfort important de forces de l'ordre. Entre 70 et 90 CRS vont venir épauler les effectifs de police. C'est quasiment le double de l'an dernier. "On était en sous-effectif" explique Lionel Pariset, adjoint au maire des Sables-d'Olonne chargé des activités nautique et de la sécurité des plages.

La population multipliée par presque cinq

Ces CRS vont venir renforcer les effectifs de la Police Nationale et de la Police Municipale. La ville a également mis en place, depuis plusieurs années, des médiateurs qui peuvent intervenir en journée pour parer les incivilités. Il y en aura six, cette année. La population des Sables d'Olonne passe, l'été, de 45 000 habitants à plus de 200 000.