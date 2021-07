Les Sables d’Olonne obtiennent gain de cause : une compagnie de CRS en permanence pour tout le mois de juillet

Une compagnie complète de CRS va arriver aux Sables d’Olonne dès ce vendredi 9 juillet, et va rester jusqu’à la fin du mois. Le maire l’a annoncé ce mardi en début d’après-midi. Yannick Moreau se félicite dans un communiqué "que l'appel unanime lancé par notre Conseil municipal auprès du Ministre de l'Intérieur ait été entendu". Il remercie aussi le ministre de l'intérieur, le Préfet, et les parlementaires (la sénatrice Annick Billon et le député Stéphane Buchou) qui se sont mobilisés sur le sujet.

Une compagnie, c’est environ 70 personnes, c’est-à-dire le double du groupe de CRS qui était présent le dernier week-end. Ce renfort permanent devrait permettre d’assurer une présence policière aussi la nuit.