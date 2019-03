Les Sables-d'Olonne : peiné par la mort de son chien, il en kidnappe un autre dans un jardin

Les Sables-d'Olonne, France

Un "heureux concours de circonstances", voilà ce qui a permis de rendre Noisette à sa propriétaire. La sexagénaire, habitante des Sables-d'Olonne, a alerté la police vendredi de la disparition de son petit chien dans son jardin.

Et c'est un vétérinaire des Sables qui a permis de le retrouver. Il appelle le commissariat, pour signaler un jeune homme qui s'est présenté au cabinet pour demander si son chien était pucé ou non. La vétérinaire tique, car c'est une question que pose souvent les trafiquants d'animaux, qui parfois leur arrachent la puce pour pouvoir les revendre.

Le véto voit la puce et tique

A peine raccroché le téléphone, que l'adolescent a pris ses jambes à son cou. Avec le chien, évidemment. Le commissariat se renseigne, et finit par retrouver la trace d'un jeune homme de 16 ans. Il est interpellé, et le chien retrouvé et rendu à sa maîtresse légitime.

Auditionné, l'adolescent a expliqué qu'il avait eu un coup de coeur pour Noisette, et qu'il avait du mal à se remettre de la mort de son propre chien il y a peu. Il avait dit à sa famille avoir trouvé le chien kidnappé.