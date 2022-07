Les Sables d'Olonne : plusieurs départs de feu en ce moment près de la Mouzinière

Plusieurs départs de feu de champs, cinq au total, sont signalés en ce moment, ce samedi soir, aux Sables d'Olonne, près du lieu-dit La Mouzinière. Une centaine de pompiers sont mobilisés avec 31 engins. Par précaution, plusieurs habitations du secteur ont été évacuées.

Les premiers incendies ont débutés vers 17h. Une heure trente plus tard, 6 hectares de végétation sont partis en fumée. Les forces de l'ordre sont sur place, entre Talmont et les Sables d'Olonne. Le maire des Sables Yannick Moreau (DVD) invite ses administrés à la prudence, à "protéger notre nature et nos forces de l'ordre". Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du feu.