Voilà des gâteaux visiblement difficiles à digérer… Aux Sables-d’Olonne, en Vendée, six jeunes ont dû être hospitalisés dans la nuit de mardi à mercredi. Ils avaient cuisiné et mangé des gâteaux contenant de la drogue, en l’occurrence du cannabis.

Les Sables-d’Olonne : six jeunes intoxiqués par des gâteaux au cannabis

Drôle de mésaventure que viennent de vivre dans la nuit de mardi à mercredi six jeunes touristes âgés de 22 à 25 ans dans une location saisonnière des Sables d'Olonne. Vers 23h, policiers et sapeurs-pompiers ont découvert les intéressés nauséeux, se plaignant de fortes douleurs abdominales.

Et pour cause : ils avaient eu la mauvaise idée de confectionner des « space cakes », c’est-à-dire des gâteaux de fabrication artisanale avec l'ajout de résine de cannabis, sous forme de cookies. Une fois ingérés et les symptômes ressentis, un d'entre-eux a eu le réflexe d'appeler les secours.

Les six jeunes ont tous été transportés au centre hospitalier des Sables d'Olonne. Leur état n'inspire pas d'inquiétude, mais une fois remis sur pied, ils devront s’expliquer aux policiers…