Les Sables d’Olonne : trois cambrioleurs interpellés en flagrant délit

Ils avaient jeté leur dévolu sur une maison de la rue des Pièces Franches, tout près du centre-ville, aux Sables d’Olonne : trois hommes ont été surpris en flagrant délit de cambriolage, ce mercredi en début d’après-midi. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue.

L’affaire commence quand un policier en repos constate le manège étrange d’un individu devant un pavillon. L’homme prend la fuite en voiture. Tout en prévenant ses collègues par téléphone, le policier suit à distance et avec son véhicule personnel le potentiel cambrioleur. A l’issue d’un périple dans les rues de la ville, le suspect est interpellé sans incident par un équipage de police qui lui avait barré la route. Deux autres individus, dont le signalement était connu et qui avaient réussi à s’enfuir, sont repérés dans le courant de l’après-midi. Cette fois, c’est une course poursuite à pied qui permis de les interpeller. D’après la police, les trois suspects se disent tous SDF. Ils sont âgés de 30, 31 et 32 ans.