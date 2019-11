Les Sables-d'Olonne : un conjoint violent blesse deux policiers

Les Sables-d'Olonne, France

Elle a appelé les policiers des Sables d'Olonne peu avant 1 heure du matin, dans la nuit de lundi à mardi. Cette femme de 31 ans les alerte, elle se dit victime de violences conjugales.

1,72 grammes d'alcool dans le sang

Une fois les policiers sur place, elle leur ouvre la porte, se plaint de coups reçus. L'homme, ivre - 1,72 grammes d'alcool dans le sang, s'en prend aux fonctionnaires.

Il s'oppose violemment à son interpellation, les insulte et les frappe. Deux repartent blessés et se voient délivrer 15 et 5 jours d'arrêt de travail.

Convoqué devant la justice

Le conjoint violent est interpellé et placé en garde à vue. Il est reparti du commissariat ce mardi avec une convocation devant le tribunal correctionnel pour répondre des faits d’outrage et de rébellion.

La victime, elle aussi alcoolisée, a refusé de déposer plainte.