Les Sables-d'Olonne : un cycliste tombe dans le chenal après avoir fait une fausse manœuvre

Ce mardi après-midin un cycliste est tombé dans le chenal des Sables-d'Olonne après avoir fait une fausse manœuvre. Il a été récupéré par les pompiers et transporté à l'hôpital.

Il a fait une fausse manœuvre et a terminé sa course dans le chenal des Sables-d'Olonne. Ce mardi après-midi, vers 16 heures, ce cycliste qui roulait quai des Boucaniers est tombé dans le chenal. Il a été récupéré par les sapeurs-pompiers vendéens et transporté à l'hôpital. Il n'est heureusement pas gravement blessé.