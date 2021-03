Les Sables d'Olonne : un homme interpellé après une course poursuite à 100km/h

La soirée a été agitée, dimanche, aux Sables d'Olonne : vers 19h30, les policiers ont repéré une voiture qui roulait trop vite, tous feux éteints. Quand ils ont voulu contrôler le conducteur, celui-ci a pris la fuite. Il roulait à près de 100 km/h dans les rues de la ville ignorant « toutes les règles élémentaires à la conduite en sécurité» indique le commissariat. Toujours d'après la police, l'homme a délibérément foncé sur une des voitures de la BAC, manquant de très peu de percuter un policier juste à côté.

L'homme a terminé sa course dans un fossé et a tenté de prendre la fuite à pied avant d'être rattrapé. Les policiers ont découvert sur lui des stupéfiants.

Le suspect, âgé de 31 ans et habitant dans l’agglomération des Sables d’Olonne, a été placé en garde à vue. Il doit être jugé ce mardi en comparution immédiate, pour rébellion, violences à dépositaires de l’autorité publique, mise en danger de la vie d’autrui, conduite en état d‘ivresse et sous stupéfiants, refus d’obtempérer, conduite malgré l’annulation de son permis de conduire et sans assurance et possession de produits stupéfiants. Il devrait aussi lui être reproché de ne pas avoir respecté le couvre-feu à 19h.