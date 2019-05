Les Sables-d'Olonne : un père soupçonné d'avoir jeté sa voiture dans l'océan avec sa fille trisomique à bord

Un homme de 55 ans a été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire pour avoir jeté sa voiture dans la mer avec sa fille trisomique de 24 ans à l'intérieur, à la Chaume, aux Sables-d'Olonne, le vendredi 19 avril au petit matin. La victime a survécu.

Vendée, France

C'est une histoire étrange, dont les contours ne sont pas encore précisément connus. Un homme de 55 ans a été mis en examen pour tentative d'assassinat pour avoir jeté sa voiture dans l'océan avec sa fille trisomique de 24 ans à l'intérieur, a confirmé le parquet de La Roche-sur-Yon à France Bleu Loire Océan.

Les faits remontent au vendredi 19 avril. Il est cinq heures du matin quand la police arrive sur les lieux, sur le parking de la route bleue, dans un quartier résidentiel de la Chaume aux Sables-d'Olonne. Une voiture est en train de couler lentement dans la mer. Une jeune femme trisomique de 24 ans est à bord, elle est rapidement secourue par les pompiers, sans que les enquêteurs en disent davantage sur son état de santé.

Le père dit avoir voulu mourir avec sa fille

Sur le bord de mer, les policiers trouvent son père, un homme de 55 ans. Il affirme qu'il a réussi à sortir de la voiture. Et il déclare aux enquêteurs qu'il a voulu mettre fin à ses jours, en emportant sa fille avec lui. "Il explique qu'il a rompu avec sa compagne", détaille le procureur de La Roche-sur-Yon Hervé Lollic, "et qu'il ne voyait plus d'autre perspective pour sa fille".

L'homme dit qu'il a voulu mourir avec elle. Sauf que la police l'a retrouvé en dehors de la voiture. Etait-il mouillé ? Les enquêteurs, pour l'instant ne veulent pas dévoiler le déroulé précis des faits. On ne connaît pas non plus l'état de santé de la jeune femme.

Au vu du caractère criminel de l'instruction, le parquet des Sables-d'Olonne s'est dessaisi rapidement de l'affaire au profit du procureur de La Roche-sur-Yon. Le père a été placé en détention provisoire le temps de l'enquête, placement qu'il a décidé de contester devant la cour d'appel.